Vacinação contra a gripe é ampliada e está disponível para todos os públicos em Dourados

Desde ontem (15/05), toda a população com mais de 6 meses pode tomar a vacina contra a gripe. A ampliação do público foi anunciada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (12). Em Dourados, as doses do imunizante contra o Influenza estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde, na Sala de Vacinação do Pronto Atendimento Médico e em ações pontuais realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo, segundo a pasta, é expandir a cobertura vacinal contra a doença antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar. “A orientação atende a pedido de estados e municípios, que podem usar as vacinas em estoque e adotar estratégias locais para a imunização, atendendo às realidades de cada região. Mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente, produzidas pelo Instituto Butantan, foram distribuídas para todo o país. A meta é vacinar 90% da população."

Até a semana passada, a vacina estava sendo aplicada apenas em idosos acima de 60 anos; crianças com idade a partir de 6 meses a menores de 6 anos, além de outros grupos prioritários. As pessoas inseridas nestes grupos continuam sendo alvo da vacinação, pois são as com maior suscetibilidade de agravos caso se contaminem com o vírus influenza, gerando muitas vezes internações hospitalares e até óbitos. Até o fim de abril, pelo menos 253 mortes por gripe foram confirmadas no país.

O raciocínio é o mesmo utilizado pelo Ministério da Saúde para expandir a vacinação. Na nota, a pasta enfatiza que a imunização é fundamental porque reduz a carga da doença, sobretudo em pessoas com problemas de saúde e idosos, prevenindo hospitalizações e mortes, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde.

As Unidades Básicas de Saúde de Dourados atendem de segundo a sexta-feira, entre 7h e 11h e depois abrem às 13h e fecham às 17h.

Um comunicado a população douradense: A Sala de Vacinação do PAM não tem atendimento nesta semana, já que a equipe está participando de ações externas direcionadas. No sábado (20), entre 8h e 13h, o atendimento acontece normalmente. Porém, as doses do imunizante contra o Influenza estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde.