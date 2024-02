Vacinação contra dengue continua em Campo Grande

Nesta quarta-feira (14), seis unidades de saúde terão a vacina contra a dengue em Campo Grande. A aplicação de doses funciona até às 16h45 para crianças de 10 a 11 anos.

As unidades são: USF Noroeste, UBS Dona Neta, USF Zé Pereira, USF Universitário, UBS 26 de Agosto e UBS Coronel Antonino.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), até o momento 597 crianças foram imunizadas na Capital. No primeiro dia de vacinação foram 115 vacinados; no segundo dia 263 e nessa terça-feira (13) foram 219 crianças.

Ontem, a unidade que mais vacinou foi a USF Universitário, com 127 doses aplicadas e em seguida, UBS Coronel Antonino, com 92 doses.