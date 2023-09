Vacinação de cães e gatos avança por bairros da Capital

Nesta segunda-feira (25), a Coordenadoria de Controle de Zoonoses de Campo Grande (CCZ) inicia a vacinação contra a raiva nos bairros Nova Campo Grande e Caiçara.

A ação faz parte da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica iniciada no último mês. A meta é imunizar 80% da população estimada em 287.768 cães e gatos, mantendo assim o controle da doença em Campo Grande, segundo informações da coordenadoria.

As doses são gratuitas e protegem os animais contra a raiva. Também será realizado o novo censo para contabilizar o número de animais na Capital. As equipes trabalharão realizando a contagem e vacina nos bairros.

Os servidores estarão uniformizados e portando crachá de identificação funcional. Caso o morador desconfie de alguma atitude suspeita ou queira tirar alguma dúvida sobre a ação, o órgão disponibiliza o número 67 3313-5000.

Ponto fixo de vacinação no CCZ

Caso o tutor não esteja em casa no momento em que a equipe estiver no bairro será deixado um comunicado para que o tutor leve o animal ao CCZ para a aplicação da vacina antirrábica. O órgão funciona aos sábados, domingos e feriados, das 07h às 21h (segunda a sexta) e das 06h às 22h (sábados, domingos e feriados).

O CCZ está localizado na Avenida Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga.

O trabalho nas casas teve início pelo Bairro Nova Lima e percorrerá as sete regiões urbanas e distritos do município, seguindo um cronograma pré-estabelecido. Até o momento, a vacinação já aconteceu nos bairros: Amambaí, Monte Castelo, Popular, Coronel Antonino, Vila Nasser, Santo Amaro, Jacy, Nova Lima, Santo Antônio, Jardim Panamá, Núcleo Industrial, Seminário, José Abrão, Planalto, Vila Sobrinho e Mata do Jacinto.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande