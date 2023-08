Vacinação é ampliada na Capital, tanto em unidades quanto nos shoppings

O plantão de vacinação nos finais de semana será amplaiado em Campo Grande, e entre os meses de agosto e setembro serão seis unidades de saúde abertas aos sábados e mais três aos domingos, além de dois shoppings com pontos itinerantes.

Esta é mais uma das estratégias da pasta para ampliar a vacinação principalmente de crianças e adolescentes, que tem reduzido anualmente. “Em todos os pontos de vacinação estarão disponíveis todas as doses do calendário de rotina, ampliando e facilitando o acesso às doses para os pais e responsáveis por esse público, principalmente aqueles que trabalham durante a semana e não conseguem levar as crianças a uma unidade de saúde”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Para ela, o apoio dos shoppings também é uma ferramenta eficaz principalmente porque aos finais de semana as famílias buscam programas que agradem a todos, e, assim, podem levar as cadernetas de vacinação para atualizar as doses que estejam em atraso.

“Nós estamos sempre com três unidades de saúde abertas aos sábados para a vacinação, e temos percebido que isso talvez não seja o suficiente, então nesse período faremos um rodízio nas unidades e abriremos um número maior, para que todas as regiões sejam contempladas”, completa a superintendente.

Com esse rodízio nas unidades de plantão, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) divulgará, no final de cada semana, quais serão os locais que funcionarão no sábado e domingo. O horário dos pontos instalados nos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês também será informado semanalmente.

Neste sábado (05), estarão funcionando das 7h às 17h, as UBSs Dona Neta, 26 de Agosto e Aero Rancho, assim como as USFs Moreninhas, Estrela Dalva e Noroeste. No dia seguinte (06), a vacinação será no mesmo horário na USF Estrela Dalva, USF Noroeste e UBS Aero Rancho.

Os shoppings terão o mesmo horário de funcionamento no sábado, das 10h às 18h. Já no domingo, a vacinação no Shopping Norte Sul Plaza será entre 10h e 18h e no Bosque dos Ipês será das 11h às 19h.

(*Com informações Prefeitura de Campo Grande)