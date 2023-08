Vacinação terá reforço aos finais de semana

A partir do primeiro fim de semana de agosto (05 e 06), a vacinação será ampliada aos sábdos e domingos em Campo Grande, contando com o apoio dos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês.

Além dos shoppings, até setembro, serão seis unidades de saúde abertas aos sábados e mais três aos domingos. Com esse rodízio nas unidades de plantão, a Secretaria de Saúde divulgará, no final de cada semana, quais serão os locais que estarão abertos.

O horário dos pontos instalados nos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês também será informado semanalmente.

Neste sábado (05), estarão funcionando das 7h às 17h, as UBSs Dona Neta, 26 de Agosto e Aero Rancho, assim como as USFs Moreninhas, Estrela Dalva e Noroeste. No dia seguinte (06), a vacinação acontece no mesmo horário na USF Estrela Dalva, USF Noroeste e UBS Aero Rancho.

Os shoppings terão o mesmo horário de funcionamento no sábado, das 10h às 18h. Já no domingo, a vacinação no shopping Norte Sul Plaza acontece entre 10h e 18h e no Bosque dos Ipês será das 11h às 19h.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande