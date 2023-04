Vagas abertas para curso de manicure e pedicure

As incrições para o curso gratuito de manicure e pedicure da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) estão abertas. As aulas serão ministradas de 17 a 28 de abril, no período vespertino, das 13h30 às 17h, no Cras Carlinda Pereira Contar, localizado na Rua Kamiei Shimabuco, número 8, Vila Margarida.

A Prefeitura de Campo Grande oferece 25 vagas para pessoas que querem aprender uma nova profissão ou uma fonte de renda extra. Durante as aulas os alunos aprenderão técnicas de cutilagem, esterilização e esmaltação, detalhando o preparo das unhas desde a cutícula até a esmaltação.

“Esse é um mercado que está em alta e proporciona ao profissional, além de ganhos interessantes de maneira rápida, um investimento baixo. A arte de fazer as unhas das pessoas é muito satisfatória. É uma profissão linda que eleva a autoestima tanto para o profissional, quanto dos clientes”, ressalta Layssa Oliveira, ministrante do curso.

Inscrições e informações no telefone (67) 3314-3208.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande