Vagas de emprego para maiores de 50

Abril começa com uma boa notícia para homens e mulheres com idades acima de 50 anos que buscam por recolocação no mercado de trabalho. Esse público pode encontrar a oportunidade na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), em Campo Grande.

De terça (2) a quinta-feira (4), a Funtrab promove o ‘Feirão da Empregabilidade 50+’ em parceria com uma grande rede atacadista e supermercadista da Capital.

Mais de 1.300 vagas estarão disponíveis nesses três dias, com palestras e processos seletivos com contratação mais ágil, com destaque às empresas de marcenaria, farmácia, construção civil, dentre outras.

Conforme estudos sobre o mercado de trabalho, profissionais 50+, que conseguem se recolocar, se dedicam e estão dispostos a demonstrar o quanto são produtivos, pois muitos podem ter concluído seus estudos, consolidaram família e boa parte das conquistas materiais foram feitas, conseguindo atuar com mais foco.

Segundo o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, a valorização do profissional está relacionada à capacidade de conviver e interagir com diferentes grupos.



“Outro ponto importante é que esses trabalhadores contribuem significativamente para o enriquecimento do ambiente corporativo, proporcionando experiência, conhecimento e inteligência emocional. É preciso reduzir o foco na idade, o que importa é que o profissional tem a oferecer em termos de qualidade”, argumenta o dirigente.

Interessados devem se cadastrar com RG, CPF e Carteira de Trabalho, das 8h às 16h, na rua 13 de maio, 2773, no centro de Campo Grande, entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano.

*Com informações da Funtrab