Vai até hoje prazo para recurso contra resultado preliminar do concurso para Sistema Penitenciário

As secretarias de Estado de Administração e Desburocratização e de Saúde (SAD e SES, respectivamente) publicaram nesta quarta-feira os resultados preliminares das Etapas I e II do Processo Seletivo Simplificado SAD/SES/PNAISP-Agepen. Candidatos com a inscrição indeferida poderão interpor recurso contra o resultado.

O edital com os resultados preliminares consta no Diário Oficial do Estado (DOE), sendo que no anexo I consta a relação dos candidatos que tiveram suas solicitações de inscrição deferidas, acompanhadas das respectivas pontuações obtidas na avaliação curricular. E no Anexo II está a relação dos candidatos que tiveram as inscrições indeferidas, acompanhadas das respectivas fundamentações.

O candidato poderá formular recurso, por escrito, contra o resultado preliminar, endereçado à Coordenadoria de Seleção e Ingresso de Pessoal, devidamente fundamentado e indicando de forma clara e objetiva as razões recursais, exclusivamente até às 17 horas desta quinta-feira (2).

Para interpor o respectivo recurso, o candidato deverá acessar o site www.concursos.ms.gov.br, clicar no botão “área do Candidato”, inserir o número do CPF e de sua inscrição no processo seletivo, clicar em “enviar” e depois em “formulários para recursos”, selecionando o recurso que deseja interpor.

Para conferir a relação completa com os resultados e as demais orientações para a interposição do recurso, acesse as páginas 72 a 74 da edição n. 11.065 do Diário Oficial do Estado.

*Com informações de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul