Vale a pena visitar o único resort all inclusive do Centro-Oeste

No CBN Festas e Eventos deste sábado (5), Zé Marques conversou com o CEO do Malai Manso Resort, Caio Cocato, que falou sobre as diversas experiências que o local oferece, sendo o primeiro resort All Nature Inclusive do Brasil e o único no Centro-Oeste. O Malai possui um completo de refeições e bebidas, está totalmente inserido na natureza com serviços de excelência para toda a família e ainda conta com centro de convenções para eventos sociais e corporativos.

Confira a entrevista na íntegra: