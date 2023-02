Valor da tarifa do transporte público terá aumento de R$0,25

Os usuários do transporte público de Campo Grande devem ficar atentos à nova tarifa dos ônibus. A prefeita Adriane Lopes (PATRIOTA) esteve em negociação com o Consórcio Guaicurs, juntamente com outros representante do poder público municipal e estadual, e anunciou nesta terça-feira (14) o valor de R$ 4,65 para as passagens, que passa a valer a partir do dia 1º de março.

Até o mês de fevereiro, o passe de ônibus custa R$4,40 e o aumento irá impactar, no mínimo, em R$10,00 a mais no orçamento do usuário, segundo o cálculo da prefeitura de 2 passes por dia, em 20 dias de uso.

O Consórcio estimava o valor de reajuste para R$ 8,00 o passe, porém, de acordo com a prefeita, o acordo de reajuste anual em R$0,25 ocorreu para que "a população fosse impactada de uma forma muito menor".

Conforme o diretor executivo do Consórcio Guaicurus, Robson Strengari, a nova tarifa irá atender à empresa e o salário dos motoristas está garantido, sem risco de greve.

Adriane Lopes garantiu a melhoria imediata no transporte público e nos terminais de ônibus de Campo Grande. Por outro lado, Robson Strengari disse que vai aguardar a explicação da Prefeita sobre quais são essas melhorias que devem ser feitas no transporte.

"Os probemas existem e nessa mesma harmonia que chegamos em um valor justo para a população, vamos bucar a solução destes problemas pontuais também. Nós estaremos nessa comissão permanente discutindo essa pauta e vamos focar na solução, não no problema", afirmou a prefeita.

GRATUIDADES

O benefício do transporte público gratuito para os estudantes estaduais será mantido com o subsídio de, aproximadamente 1 milhão de reais, valor pago pelo Governo do Estado no ano de 2021. Os estudantes da rede municipal, idosos e deficientes também terão a gratuitade mantida pela prefeitura, que repassa o valor de, aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais.

O município vai buscar ainda um subsídio federal para ajudar nos custos públicos do transporte público gratuito dos idosos de Campo Grande.