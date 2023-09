Valor do metro cúbico do eucalipto aumentou 187% em três anos

Na coluna CBN Finanças desta terça-feira (19), Hudson Garcia comentou sobre o produto que vem trazendo grandes investimentos para o estado de Mato Groso do Sul, o eucalipto. Embora o setor de eucalipto venha crescendo, o valor do produto acompanhou o crescimento. De 2019 a 2022, o preço do eucalipto em pé aumentou 187%. E Hudson expôs os motivos para o aumento do valor.

Confira a coluna na íntegra: