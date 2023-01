"Vamos gerar muitos empregos em MS", garante diretor da Paper Excellence

São mais de 14 mil trabalhadores espalhados por 18 fábricas implantadas nos Estados Unidos, França, Canadá e no Brasil. Uma mega estrutura que, em pouco mais de uma década, projetou a Paper Excellence como uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo. Atualmente são mais de 10 milhões de toneladas por ano produzidas dne forma sustentável .

A Paper projeta novos investimentos bilionários a curto prazo no Brasil, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde em 2017 comprou a Eldorado Celulose, em Três Lagoas, mas ainda não conseguiu assumir o controle do negócio por desentendimento entre os irmãos Wesley e Joesley Batista, da J&F - sócia da Paper na aquisição da Eldorado, e o empresário asiático Jackson Widjaja, dono da Paper Excellence.

O processo está sendo finalizado em segunda instância, com decisão favorável à Paper para assumir o controle da fábrica instalada aqui no Estado, o que deve trazer novos investimentos e empregos, conforme o diretor de Relações Institucionais do grupo, Amaury Pekelman.

Nesta quinta-feira (19) Pekelman participou de uma entrevista na rádio CBN Campo Grande onde falou também sobre a campanha institucional da Paper lançada no país esta semana. Assista abaixo: