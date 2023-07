Vander Loubet afirma que está no último mandato na Câmara

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) está no sexto mandato na Câmara dos Deputados e afirmou que não pretende se reeleger ao cargo em 2026. O petista, recordista em mandato na Casa de Leis, sonha com uma vaga no Senado.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, nesta segunda-feira (10), Loubet afirmou que já anunciou a decisão para a família e espera pelo apoio do governador Eduardo Riedel (PSDB) ao novo projeto político.

Loubet também falou sobre o reforço no atendimento aos beneficiários do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) em Mato Grosso do Sul para reduzir a espera por perícias e análises de documentos; sobre a situação das rodovias federais (BR-163 e BR-262) que cruzam o estado; analisou o impacto para MS do projeto de Reforma Tributária, aprovado na semana passada pelos deputados federais; o movimento de reestruturação do PT regional; além da sucessão na prefeitura de Campo Grande.

Confira na íntegra: