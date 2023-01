Em entrevista nesta manhã à Rádio CBN Campo Grande, o deputado federal Vander Loubet, do PT-MS, confirmou que está articulando com os parlamentares de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional para assumir a coordenação da bancada federal.

Loubet também conversou sobre a gestão dos recursos enviados para o atendimento às comunidades indígenas, a participação do seu partido no governo do PSDB em MS, o apoio do governo federal às demandas do Estado, entre outros temas. Confira abaixo: