Vander Loubet é internado na Capital com quadro de desidratação

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) foi internado em Campo Grande no final da manhã desta quinta-feira (21), logo após retornar de Brasília, apresentando um quadro agudo de desidratação e infecção intestinal. O parlamentar teria enfrentado sintomas como diarreia, febre e vômito, o que levou a uma suspeita inicial de dengue, mas o diagnóstico foi descartado após os primeiros exames médicos.



Conforme nota publicada pela assessoria de comunicação do parlamentar nas redes sociais, "por conta da internação, todos os compromissos agendados nesta quinta (21) e sexta-feira (22) foram cancelados e serão reagendados quando possível".



O texto informa ainda que Vander Loubet aguarda resultado de exames para um diagnóstico mais preciso. Loubet ficou internado durante toda a tarde para tratamento com soroimunologia.



Ele recebeu alta hospitalar há poucos instantes devido à melhora do quadro de saúde e vai permanecer em repouso, em casa.



Este é o segundo episódio de urgência médica enfrentada pelo parlamentar, neste ano. Há pouco mais de dois meses, em meados de janeiro, Vander Loubet foi submetido a uma cirurgia para retirada de pedras nos rins e ficou internado em um hospital de São Paulo.

