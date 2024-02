Variação de valor entre postos de gasolina é de quase 25%

Preço dos combustíveis têm variação de até 24,67% nos postos de gasolina de Campo Grande. De acordo com o levantamento do Procon/MS, o etanol comum pode ser encontrado de R$ 3,04 a R$ 3,79 nas bombas.

Realizada entre os dias 5, 6 e 7 de fevereiro, a pesquisa lista dezesseis estabelecimentos, oito a mais do que no estudo divulgado em janeiro. Ao todo, nove tipos de combustível tiveram seus valores registrados.

No caso da gasolina comum, o litro apresentou variação de R$ 5,19 a R$ 5,99 entre os postos pesquisados, enquanto o Gás Veicular Natural (GNV) teve o metro cúbico comercializado com valores entre R$ 3,99 e R$ 4,45.

O Procon/MS informa que, caso o consumidor observe alguma irregularidade, as denúncias podem ser feiras pelo Disque Denúncia 151 ou no site da secretaria.

A pesquisa completa pode ser acessada neste link.

*Com informações do Governo do Estado