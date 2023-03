Varizes: muito além da estética, cuidado precoce é essencial

Aneurismas, varizes e trombose venosa são alguns quadros que podem depender do trabalho de um médico cirurgião, nesses casos, especialista em cirurgia vascular, no entanto, muitas pessoas acabam olhando para a situação apenas pela estética, sem pensar no mais importante, o cuidado com a saúde.

Para falar sobre o assunto, recebemos ao vivo no CBN Saúde desta quinta-feira (16) o médico cirurgião Edgard Nasser, especialista em varizes. “As pessoas geralmente procuram (o tratamento) quando tem dor. Então a dor é um fator limitante, que vem a procura, a gente entende que existe essa situação da procura pela dor mesmo, mas é importante a população entender que doença das pernas a gente procura precocemente”, pontuou.

Confira a entrevista completa: