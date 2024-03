Na noite da última quinta-feira (14), dois homens armados renderam um residente local em frente à sua casa, dando início a um assalto violento. Sob ameaça de uma arma de fogo, a vítima foi forçada a adentrar sua residência, onde foi agredida pelos criminosos. A ação criminosa aconteceu no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Durante a invasão, os assaltantes vasculharam o local em busca de objetos de valor. Em meio ao tumulto, outro indivíduo de 27 anos chegou de carro à residência e também foi alvo dos assaltantes, sendo agredido e tendo seu veículo roubado.

Continue Lendo...

As vítimas tentaram perseguir os criminosos, mas foram recebidas com disparos de arma de fogo quando buscaram ajuda na base da Polícia Militar local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com as informações fornecidas pelas vítimas, as equipes do Batalhão de Choque iniciaram uma operação para localizar os suspeitos e os itens roubados. Em uma residência no bairro Caiobá, foi avistado um veículo com as características do automóvel roubado.

Ao se aproximarem, os policiais foram confrontados por um dos suspeitos armados no quintal da residência. Após ordens para largar a arma serem ignoradas, os agentes entraram em confronto com os suspeitos, resultando em um dos suspeitos ferido, que veio a óbito posteriormente no Hospital Rosa Pedrossian.

No local, foram encontrados indícios de que o veículo roubado estava sendo utilizado para o transporte de materiais contrabandeados do Paraguai, pois além de não conter bancos traseiros, possuía mais características que indicavam a suspeita. Foram encontradas ainda no quintal da residência 05 caixas de cigarro, 02 caixas de óculos e 03 pneus. Em entrevista com o proprietário do veículo, o mesmo afirmou que momentos antes do roubo havia chegado em Campo Grande com produtos contrabandeados do Paraguai.

Tanto os objetos contrabandeados quanto os suspeitos foram encaminhados à delegacia competente para os procedimentos legais cabíveis. O caso permanece em investigação pelas autoridades policiais.

*Com informações: Batalhão de Choque da Polícia Militar