Veículos apreendidos pela Defron com contrabando e descaminho pegam fogo na sede do DOF

Por volta das 14h15m desta quarta-feira (25) um barulho de explosão foi ouvido no local onde ficam os veículos apreendidos. O fogo começou em um veículo e atingiu outros dois que ficaram completamente destruídos. Os carros estavam apreendidos porque foram utilizados para contrabando e descaminho de produtos vindos do Paraguai.

O pátio onde ocorreu a explosão é compartilhado entre o DOF - Departamento de Operações de Fronteira, uma polícia de elite de Mato Grosso do Sul e a Defron – Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira.

A explosão provocou uma extensa nuvem preta. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu debelar o incêndio, já que o local onde os carros pegaram fogo é próximo ao pátio onde ficam os helicópteros utilizados nas operações do DOF. Além disso, a região é bastante povoada com conjuntos residenciais e várias empresas.

De acordo com advogado e promotor de justiça aposentado, Upiran Jorge Gonçalves, ainda existe muita burocracia na legislação brasileira em relação ao tempo de liberação ou destinação de veículos apreendidos e, a permanência por um longo tempo nos pátios de unidades da segurança pública, expostos a altas temperaturas aumentam o risco de explosões como a de hoje.

Uma investigação está sendo feita para determinar a causa do incêndio. A hipótese mais provável é de que o primeiro carro que pegou fogo e depois explodiu estivesse com uma carga de isqueiros apreendidos no interior.