Venda casada, entenda o que fazer

Na entrevista desta quinta-feira (07), no Jornal CBN CG, a vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB/MS, Larissa Brandão falou de algumas situações de vulnerabilidade do consumidor no momento da contratação de produtos e serviços, especialmente, quando há a tentativa de associação da chamada de venda casada.

Segundo a advogada, a prática é a tentativa de atrelar um produto ou serviço a outro contratado. A situação ainda é mais delicada quando o serviço prestado é especializado, como os realizados por oficinas mecânicas. Brandão ressaltou que nenhum serviço deve ser executado sem a anuência do consumidor.

Continue Lendo...

Ela orientou ainda o que fazer em caso de retenção do bem por falta de pagamento e reforçou a importância da relação de confiança. Acompanhe a entrevista completa.