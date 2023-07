Venda de maquinários agrícolas cai no primeiro semestre de 2023

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulgou números das vendas mensais de máquinas agrícolas que revelaram queda de 7,2% no acumulado do ano com a comercialização de 23,8 mil unidades, de janeiro a maio. Entre os meses de abril e maio, o recuo nas vendas foi de 3,6% quando foram comercializadas 4,75 mil unidades.

A queda é maior quando comparada ao mesmo período do ano passado, quando o maquinário agrícola teve um tombo de 13,4% e as da construção, 14,4%.

Enquanto as máquinas agrícolas seguem com a comercialização em baixa desde janeiro deste ano, as da construção civil registraram um aumento expressivo de 33,8%, entre abril e maio, totalizando 2,99 mil unidades vendidas.

Já as entregas de máquinas de construção recuaram 15,7% no acumulado deste ano, caindo para 12,4 mil unidades.

*Com informações Anfavea