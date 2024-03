Verão termina com registros de calor extremo e histórico em MS

O último dia do Verão 2024, em Mato Grosso do Sul, registrou novamente temperaturas máximas com valores extremos para o período. Faltando poucas horas para o início do Outono, os termômetros ficaram perto dos 40 graus Celsius na maior parte dos municípios do estado.

O que deixou a população espantada foi a sensação térmica, com níveis nunca antes registrados nesta época do ano em Mato Grosso do Sul, conforme levantamento do Centro de Meteorologia Uniderp. No Oeste do estado, em Bonito, o calor sentido na pele foi de 46 °C. Em Corumbá e Jardim, a sensação térmica foi de 45 °C e em Campo Grande, na região central, de 43 °C.

Nas regiões Sul e Leste do estado o calor também não deu trégua, com sensação térmica de 44 °C em Maracaju e Três Lagoas, 43 °C em Dourados e de 42°C em Rio Brilhante e Iguatemi.

Os valores extremos se devem à atuação do fenômeno El Niño, responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que deve perder força somente a partir do final do mês de Abril, conforme prognóstico divulgado pelo meteorologista Natálio Abrahão.

