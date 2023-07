Vereador é assassinado na fronteira do MS com Paraguai

O vereador Teobaldo Aquino, conhecido concejal da cidade paraguaia de Capitan Bado, vizinha a Coronel Sapucaí, no lado brasileiro da fronteira com Mato Grosso do Sul, foi brutalmente assassinado a tiros no bairro Primavera.

O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 04.

Teobaldo Aquino acabara de sair da reunião da junta municipal, quando foi alvo de diversos disparos fatais. A violência do ataque chocou a comunidade e deixou todos consternados pelo fato da vítima ser bastante conhecida.

As circunstâncias exatas do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

O vereador foi morto em emboscada armada, já que os pistoleiros o estavam seguindo logo após o término da reuniao da Junta Municipal (Câmara de Vereadores).

A polícia está trabalhando para identificar os responsáveis pelo assassinato e esclarecer os motivos por trás desse ato covarde.

O vereador Teobaldo Aquino era uma figura respeitada e atuante na política local, dedicando-se ao serviço público em prol da comunidade de Capitán Bado.

A população está abalada com essa perda trágica e espera que a justiça seja feita para que os responsáveis sejam levados à punição adequada. O caso continua sendo investigado e novas informações serão divulgadas conforme o avanço das investigações.