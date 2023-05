João Rocha pede licença do cargo na Câmara da Capital

Após aceitar o convite da prefeita da Capital, Adriane Lopes (Patriota), para assumir a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, o vereador Professor João Rocha (PP) pediu licença do cargo no legislativo.

O documento foi entregue ao presidente da Casa de Leis, vereador Carlão (PSB), na tarde desta segunda-feira (22).

Na vaga de João Rocha será empossado o primeiro suplente Claudinho Serra (PSDB). A posse está marcada para esta terça-feira (23), às 9 horas, na Câmara de Vereadores de Campo Grande..

De acordo com o chefe do legislativo municipal, vereador Carlão, na solenidade, o vereador licenciado Prof. João Rocha fará um pronunciamento de 10 minutos e em seguida o suplente de vereador, Claudinho Serra, assumirá o mandato.



Mudanças na Prefeitura

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prefeita Adriane Lopes voltou a mexer no primeiro escalão para acomodar apoiadores do projeto à reeleição na Capital. Na semana passada, após definir que vai trocar o Patriotas pelo PP, partido da senadora Tereza Cristina, as mudanças na Prefeitura já foram iniciadas, antes mesmo do anúncio oficial pela nova sigla.

João Rocha assumirá o lugar deixado por Mário César da Fonseca, na secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Também foi exonerada na última sexta-feira (19) a secretária municipal de Gestão, Maria das Graças Macedo. No lugar dela já foi nomeada Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari, que já exerceu diversos cargos no município, como chefe da Divisão de Despesas de Pessoal, diretora do Departamento de Pessoal e secretária de Gestão de Recursos Humanos.