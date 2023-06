Vereador solicita instauração de CPI da Sisep

Em sessão desta quinta-feira (22), o vereador Profº André Luis (Rede) apresentou pedido para criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar contratos firmados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) de Campo Grande, desde janeiro de 2017.

Segundo o documento o intuito é apurar a responsabilidade de agentes públicos e empresários, frente às recentes operações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE-MS) que apura os possíveis esquemas de corrupção na ordem de mais de R$ 300 milhões.

As investigações integram a Operação Cascalhos de Areia, deflagrada no dia 15 de junho com o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão na Capital, decorrentes de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo o vereador, o intuito é impedir desvios de finalidade. “Investigar contratos, não só os de cascalhamento como asfaltamento. A preocupação é com o desvio de finalidade das licitações, das irregularidades. Saber que tem dinheiro e que ele está sendo usado de uma maneira fora da finalidade”, disse Profº André Luis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No pedido para criação da CPI, o vereador sugere prazo de 120 (cento e vinte) dias para investigar os contratos firmados pela Sisep, a partir de janeiro de 2017. Segundo o vereador, para que a comissão seja instaurada são necessárias dez assinaturas, ele disse que já obteve cinco e espera conseguir o restante dentro de 15 dias.

Tanto a Sisep, quanto a Prefeitura de Campo Grande foram procuradas pela reportagem para comentar o pedido do vereador, ninguém respondeu até o fechamento desta reportagem.