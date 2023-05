Vereadores da Capital questionam na Justiça folha de pagamento da Prefeitura

A chamada ‘folha secreta’, que já foi objeto de auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE), agora é foco de Ação Popular proposta pelos vereadores Profº André Luis (Rede) e Tabosa (PDT). Eles discutem a questão juridicamente e cobram mais transparência do Executivo Municipal.

Na manhã desta quarta-feira (3), o assunto foi abordado no Jornal CBN Campo Grande. Segundo o vereador Profº André Luis, “a gente sabe que na Câmara, a base da prefeita é muito grande e não conseguimos avançar com discussões mais profundas”.

Confira na íntegra: