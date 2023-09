Véspera de feriado terá calor e possibilidade de tempestade em MS

A previsão para esta quarta-feira (6) é de tempo quente e com possibilidade, de forma isolada, para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em algumas regiões do Estado podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

A formação de instabilidades ocorre devido ao aquecimento diurno, passagem de cavados, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande a temperatura mínima será de 22°C e máxima de 31°C. Em Dourados, 19°C pela manhã e 32ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 20°C inicialmente e sobem até os 31ºC. No Sul-Fronteira, Ponta Porã registra mínima de 18°C e máxima de 31°C.

Na região pantaneira, a mínima será de 22°C e a máxima alcança os 35°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 20°C e atinge os 36°C. No norte, Coxim terá 24°C cedo e alcançará os 36°C ao longo do dia; Camapuã fica com mínima de 22ºC e máxima de 33ºC. No Bolsão, Três Lagoas registra 21°C pela manhã e 32°C de tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira, 18 municípios da região norte e leste de Mato Grosso do Sul estão em atenção: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora e Três Lagoas.