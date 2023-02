Vestibular UEMS 2023: Confira o edital de convocação da 1ª Chamada para Matrícula

A Diretora de Registro Acadêmico (DRA) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou na última sexta-feira (03) o edital de convocação para a realização da matrícula para os candidatos aprovados na 1ª Chamada do Vestibular UEMS 2023.

O edital contempla os sistemas de concorrência de

VAGAS GERAIS, INDÍGENAS

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

RESIDENTES EM MATO GROSSO DO SUL

COTAS RACIAIS

As matrículas poderão ser realizadas de forma remota, pelo e-mail indicado no Anexo I do edital entre os dias 03 e 12 de fevereiro de 2023 ou de forma presencial, no endereço indicado no Anexo I do edital nos dias 06, 07, 08, 09 e 10 de fevereiro de 2023, no horário das 12 às 18 horas.

Para os candidatos convocados para o curso de Enfermagem – Costa Rica – a matrícula ocorrerá unicamente de forma remota pelo e-mail indicado no Anexo I.

Mais informações disponíveis em www.uems.br/ingresso/processo_seletivo_vestibular

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Coordenadoria do Curso de Graduação, no endereço de e-mail constante do Anexo I, pela Divisão de Ingresso Discente (dind@uems.br) ou pela Diretoria de Registro Acadêmico (dra@uems.br).

*Com Informações de Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)