Vestibular UFMS terá provas presenciais e on-line

O Vestibular UFMS 2024 terá provas no formato presencial e on-line para todos os candidatos aos dez cursos de Educação a Distância e também para outros 71 cursos de graduação presenciais. As inscrições seguem abertas até o próximo dia 16.

O diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica, Anderson Viçoso de Araújo, explica que é o segundo ano que a Universidade oferta a prova on-line. “Ela possibilita uma facilidade para os candidatos, que não precisam viajar ou se deslocar para fazer a prova presencialmente”, apontou. Os candidatos poderão escolher apenas uma opção, já que as provas presenciais e on-line serão realizadas no mesmo dia e horário: 3 de dezembro, a partir das 8h, no horário de Mato Grosso do Sul.

Para conferir a lista de cursos ofertados e a respectiva modalidade e tipo de prova, basta acessar a aba ‘Vestibular’ na página Ingresso. A página facilita a compreensão e ainda direciona o candidato para o edital correspondente, de acordo com o curso escolhido, além do câmpus e do turno das aulas. Também estão disponíveis o Manual do Candidato e o e-book com dicas de redação.

O Vestibular UFMS será realizado em fase única e será composto por prova objetiva com questões de múltipla escolha e redação. Para a prova on-line, os candidatos precisam de um computador equipado obrigatoriamente com câmera digital, que deverá ser mantida ligada durante toda a realização da prova.

De 29 de novembro a 2 de dezembro os candidatos poderão realizar um treinamento para o acesso à plataforma, que será disponibilizado no campo Prova Digital, da Área de provas do candidato. “O treinamento é uma forma de familiarização com o sistema antes da prova, para os candidatos entenderem seu funcionamento, verificarem as funcionalidades disponíveis e não terem mais dúvidas para a realização da prova”, pontuou o diretor.

Os candidatos às vagas dos cursos ofertados exclusivamente por meio de prova on-line que não tenham o equipamento necessário em casa podem fazer a solicitação de atendimento especial para realizarem a prova escrita presencialmente, sem o uso do computador. A prova poderá ser realizada nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. O requerimento deve ser preenchido e anexado durante a inscrição.

O acesso ao ambiente digital no dia da prova do Vestibular, 3 de dezembro, também será por meio da Área de provas do candidato, campo Prova Digital. Durante toda a aplicação da prova, o candidato deverá manter a câmera ligada e não se ausentar do ambiente, para fins de monitoramento. A ausência poderá ser apenas durante o intervalo de 15 minutos, programado entre 10h e 10h15.

As provas presenciais do Vestibular UFMS serão realizadas nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. A convocação e os locais de realização para cada candidato poderão ser conferidos nos editais específicos que serão publicados no portal Ingresso. Mais informações podem ser obtidas nos editais.

*com informações da UFMS