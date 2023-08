De carro, ônibus ou avião. Não importa o meio de transporte, quem costuma viajar precisa ficar atento aos cuidados com a circulação sanguínea. Isso porque, viajantes estão vulneráveis ao surgimento de casos de trombose, que podem levar à embolia pulmonar.

O assunto foi tema do quadro Consultório CBN, desta quarta-feira (30). Segundo o cirurgião vascular, Edgard Nasser, é preciso entender os riscos da chamada trombose do viajante. A pessoa em viagem fica muito tempo parada, sem movimentação, durante o percurso ficando, então, vulnerável ao surgimento de trombose venosa profunda.



Assista ao vídeo abaixo para conferir as dicas do especialista: