Viatura do Batalhão de Choque capota na avenida Afonso Pena

No final da manhã deste sábado (4) uma viatura do Batalhão de Choque da PM se envolveu em um grave acidente em Campo Grande, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Espírito Santo, no Bairro Jardim dos Estados. Testemunhas informaram que a viatura da Polícia Militar trafegava com a sirene e as luzes de alerta ligadas em direção ao centro da cidade quando foi atingida por um carro de passeio que cruzava a avenida.

Outro motorista que havia acabado de estacionar na avenida também teve o carro envolvido no acidente. "A viatura do Batalhão de Choque estava com a sirene ligada e os outros carros que desciam a Afonso Pena em direção ao centro estavam abrindo caminho para a polícia [...] O Corsa branco descia a Espírito Santo numa velocidade considerável e bateu no meio da viatura. Após, ele atingiu meu carro. Eu vi quando ele cruzou na minha frente. Parece que o motorista estava desacordado, porque ele não tinha reação ao volante", contou o homem que preferiu não se identificar.

Carro de passeio sobre a calçada a quase 200 metros do local da primeira batida

Desgovernado, após se chocar contra a viatura do Batalhão de Choque e atingir um segundo veículo que estava estacionado, o carro de passeio, que seria de um motorista de aplicativo, percorreu um trecho de quase 200 metros, passando sobre o canteiro central da avenida, até parar no lado oposto da Afonso Pena, ao colidir contra o muro de uma pizzaria.

A estudante Kely Teixeira foi outra testemunha do acidente."Eu vi a viatura capotando várias vezes e bater no poste [...] Nós corremos pra tentar ajudar. Do outro lado da avenida, no carro branco, o motorista de aplicativo estava desmaiado e a passageira estava tentando prestar o primeiro socorro à ele. Acredito que ela seja uma médica. Logo depois chegaram as ambulâncias", contou Kely, ainda assustada com o que viu.

Uma das pistas da Avenida Afonso Pena, no sentido centro-shopping foi interditada por quase uma hora para o atendimento das ambulâncias e o trabalho da perícia. O trânsito precisou ser desviado para ruas paralelas.

Os três policiais que estavam na viatura e o motorista do carro de passeio foram levados para atendimento hospitalar, sem gravidade. O tenente João Henrique Batista, do Corpo de Bombeiros, informou que o motorista teria passado mal ao volante, perdendo a consciência e, por isso, atravessou a avenida sem parar diante do aviso sonoro e das luzes de alerta da viatura. Ele precisou ser retirado do carro pelos socorristas.

"Ele estava estável, tranquilo. Não houve necessidade de intubação. Foi estabilizado e deslocado para o hospital", completou o oficial.

A assessoria de comunicação do Batalhão de Choque da Polícia Militar de MS informou que dois policiais tiveram ferimentos leves e o terceiro quebrou o braço.