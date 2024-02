Vice, dilema do PSDB

Está havendo romaria de lideranças políticas batendo à porta da sala do ex-governador Reinaldo Azambuja, na sede do PSDB, pedindo a vaga de vice do Beto Pereira na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. Azambuja mais ouve do que fala. Ele não quer se comprometer com ninguém enquanto não ficar bem claro quais os partidos estarão no palanque de Beto.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão (PSB), foi um que manifestou a Azambuja o interesse de ser vice. Só ficou na conversa. O presidente regional do partido, Paulo Duarte, não esconde de ninguém o desejo de se aliar ao PSDB nas eleições na Capital. Ele até comentou com Azambuja sobre a indicação do vice.

Outro partido de olho na vice de Beto é o MDB. Hoje o ex-governador André Puccinelli é o principal nome da legenda para concorrer à prefeitura. Mas não há nenhuma garantia de André entrar na disputa eleitoral. Para o público externo, o eleitorado, André bate o pé que é sim pré-candidato. Mas nos bastidores, ele e o presidente regional do MDB, ex-senador Waldemir Moka, estão conversando com Azambuja sobre aliança. É uma parceria que interessa ao PSDB pela força do partido e pelos votos dos eleitores de André.

Outro dirigente em conversa com Azambuja é o senador Nelsinho Trad, do PSD. Ele já expressou a vontade de fazer aliança com os tucanos se o deputado estadual Pedrossian Neto não tornar competitiva a sua pré-candidatura. Em troca, o PSD pede a vice. Mas Pedrossian Neto nem pensa na hipótese de ficar fora da disputa pela prefeitura da Capital.

O deputado esteve acompanhado do senador Nelsinho Trad com xerife nacional do PSD, Gilberto Kassab, para tratar das eleições municipais. Kassab prometeu apoio logístico a Pedrossian. Então só depende dele para alavancar a sua pré-candidatura a prefeito.

O Podemos é mais um partido de olho na vice de Beto Pereira. A senadora Soraya Thronicke já sinalizou a Azambuja e ao governador Eduardo Riedel a sua disposição de apoiar Beto. E ficaria satisfeita se pudesse indicar o vice.

Mas o nome para vice que agrada muito os tucanos é o da Rose Modesto. Ela já foi vice-governadora de Azambuja em seu primeiro mandato. Rose avisou que vice, nem pensar. Rose quer mesmo é ser candidata a prefeita de Campo Grande.

