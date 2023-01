Vice-governador visita sede do DOF, em Dourados, considerada referência nacional

O vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, esteve nesse fim de semana na sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que é considerado referência nacional no combate à criminalidade. Na sede do Departamento, ele conheceu o sistema de videomonitoramento das áreas de cobertura do DOF, conferiu as novas viaturas e o heliponto que serve ao helicóptero - conhecido como Esquilo -, adquirido por R$ 32 milhões pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública e que já está em operação.

Criado como Grupo de Operações de Fronteira (GOF), em 1987, o DOF é o primeiro departamento especializado em fronteiras do Brasil com atuação em 53 municípios, nove que fazem divisa com o estado de São Paulo, em um raio de 1.517 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai e a Bolívia.

Balanço

O Departamento apresentou o balanço de 2022 com números elevados nas apreensões de entorpecentes em Mato Grosso do Sul. O prejuízo aos traficantes chegou aos R$ 450 milhões, com a apreensão de mais de 141 toneladas de drogas.

Foram apreendidas 137 toneladas de maconha, mais de uma tonelada e meia de cocaína, 1.221 quilos de skunk, 846 quilos de pasta base de cocaína e 42 quilos de haxixe em ações na fronteira com Paraguai e Bolívia.

Comparados aos números de 2021 as apreensões de cocaína e pasta base de cocaína tiveram aumento significativo. Foram 847% de cocaína e 220% de pasta base. Foram apreendidos mais de 41 mil de defensivos agrícolas comparado a 2021, as apreensões tiveram um crescimento de 276%.

Outro produto que teve aumento nas apreensões foram os cigarros contrabandeados do Paraguai. Em 2022 foram apreendidos mais de 6 milhões de maços de cigarros, que causaram um prejuízo aos criminosos em mais de R$ 28 milhões, um crescimento de mais de 48%.

Os números de recuperação e apreensão de veículos também chamam à atenção. Em 2022 quase 100 automóveis foram recuperados pelo DOF, além de 341 veículos apreendidos envolvidos em ações criminosas. Somados, os números chegam 436 automóveis, uma média 1,1 veículo retirado das mãos de criminosos todos os dias.

Ao todo, 485 pessoas foram presas envolvidas em alguma prática criminosa no ano passado. 23 pessoas estavam com mandado de prisão em aberto e foram recapturadas por policiais do DOF em 2022.

Esse balanço coloca o DOF como uma das principais unidades especializadas no enfrentamento aos crimes de fronteira no país.