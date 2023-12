VÍDEO: Ladrões invadem casa na madrugada, fazem limpa e devolvem o carro furtado na ação

Uma família de Campo Grande acordou e levou um susto ao sair do quarto, nesta quarta-feira (13), no bairro Jardim Imá, região Oeste da cidade. Vários objetos e aparelhos da casa não amanheceram no local.

O casal, que prefere não ser identificado, descobriu que havia sido furtado durante a madrugada. Eles têm dois filhos pequenos, de 10 e 5 anos, e contam que chegaram em casa por volta das 23h e foram dormir. Acreditam que o barulho do ar condicionado do quarto tenha abafado qualquer ruído do lado de fora e, por isso, não perceberam qualquer movimentação na casa.

Imagens de uma câmera de segurança ajudaram a entender a ação dos bandidos que, provavelmente, pularam o muro para entrar na casa. A gravação mostra dois rapazes usando bonés e bermudas passando a pé em frente ao local, por volta da 1h da madrugada. Instantes depois eles retornam e entram na casa, onde permaneceram por 50 minutos.

"Levaram uma televisão de 55 polegadas, os dois notebooks que usamos para trabalhar em home-office, dois celulares, um tablet, air fryer, carteira, cartões de banco, as mochilas das crianças [...] e tiraram tudo da tomada, TV, videogame, desconectaram e levaram tudo", contou a moradora.

Os bandidos desativaram a trava do portão eletrônico e saíram da casa no carro da família, que foi usado para transportar os produtos furtados. Eles também levaram sacolas com compras de supermercado. Mas o que chamou a atenção foi o fato da dupla voltar ao local do crime às 3 horas da madrugada.

Os ladrões aparecem agindo como se fossem moradores. Abriram novamente o portão eletrônico e estacionaram o carro na garagem, pra surpresa dos donos. (VEJA IMAGENS no vídeo abaixo, ao final da página)

Carro devolvido pelos bandidos e detalhe da lama no pneu - Foto cedida

"Eu dei falta da chave do carro. Aí eu saí correndo, eu achei que tinham levado o carro quando eu cheguei na garagem, o carro estava na garagem com a chave do carro em cima do carro. Aí a gente, primeira coisa, pegou a chave do carro, ligou e foi sair para ir para a delegacia, aí que a gente viu que tinha cigarro, tinha sujeira de comida dentro do carro e o carro todo cheio de lama, então eles levaram o carro com as coisas e devolveram o carro em casa", relatou a moradora

O casal registrou Boletim de Ocorrência e disse que a polícia só acreditou que o carro foi devolvido pelos bandidos ao saber da gravação. O marido espera que as imagens ajudem a localizar a dupla de criminosos.

"Esse fato deles devolverem o carro é inacreditável! A gente não consegue compreender o porque deles pegarem o carro para levarem as coisas roubadas e depois falar: - 'vamos devolver o carro para aquelas pessoas'. A princípio, a gente nem se deu conta do que houve porque o carro estava exatamente na mesma posição que a gente deixa todo dia. Eles poderiam ter largado o carro abandonado, no meio da rua que não corria o risco de alguém pegá-los entrando em casa e saindo, né? Mas não! Eles tiveram a tranquilidade e a ousadia de retornar, abrir o portão eletrônico, estacionar na garagem de casa, e voltar a pé ", comentou o morador ainda surpreso e indignado com a situação.



VEJA IMAGENS DA AÇÃO DOS BANDIDOS





