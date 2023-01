Vila Olímpica indígena está completamente abandonada

Uma área de 29 mil metros quadrados que possui quadra poliesportiva, campo de futebol, pista de atletismo, quadra de vôlei de areia, parque infantil, vestiários, banheiros adaptados e prédio para administração. Construído na aldeia Jaguapirú, em Dourados, este foi o primeiro complexo de uma vila olímpica indígena do Brasil. Foi inaugurada em 2011, com investimento de R$ 1,4 milhão no projeto pelo Ministério do Esporte, mas hoje está em ruínas.



Era para ser um local de prática esportiva e de lazer como uma opção para a redução dos índices de violência na reserva, em razão do consumo de álcool e de drogas, um dos grandes problemas apontados pela comunidade.



Os portões do complexo esportivo ficam abertos o dia todo, mas raramente se vê alguém por lá. O parque infantil já nem existe mais, os banheiros foram depredados e estruturas todas enferrujadas, colocando em risco quem passa pelo local. As salas multifuncionais que até então eram projetadas para desenvolver ações de cultura nunca foram utilizadas e o que se vê é só um rastro de destruição.



Embora esteja em uma área que pertença ao Governo Federal, a administração da vila olímpica ficou aos cuidados da prefeitura de Dourados. A SENSUR, Secretaria de Serviços Urbanos, já realizou alguns serviços paliativos de roçada e limpeza, mas isso há muito tempo. Desde então, a vila olímpica indígena, a primeira do país, motivo de orgulho para os douradenses está quase que totalmente inutilizada. Bem no meio da maior reserva indígena urbana do brasil.