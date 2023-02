Visando desenvolvimento dos municípios da Rota Bioceânica, Bonito prevê aumento do efetivo policial

Muitos municípios que compõem o projeto da Rota Bioceânica na região Centro-Oeste de Mato Grosso do Sul estão investindo em áreas em prol de mais desenvolvimento e crescimento socioeconômico. Um exemplo é o município de Bonito, que atrai todos os anos milhares de turistas para a cidade e região.

Esta semana, o prefeito Josmail Rodrigues se reuniu com o novo comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos Garnes, em Campo Grande, para tratar sobre a construção do quartel da PM no distrito Águas do Miranda, doação de terrenos para associações militares e aumento de efetivo da PMA em Bonito. Ações importantes que visam melhorar a segurança em toda região.

O comandante falou das tratativas com o Estado para a construção do quartel da PM no distrito, umas vez que a Prefeitura já realizou a doação do terreno e solicitou também, a doação de dois terrenos no Portal do Rio Formoso, para a construção das associações de Cabos e Soldados do MS e dos Oficiais Militares do MS (AOFMS).

Outro exemplo são os investimentos que Maracaju tem feito em resposta ao projeto da Rota Bioceânica. São investimentos em parceria com o Governo do Estado nas áreas de Educação, e infraestrutura, melhorando o tráfego e escoamento agrícola.