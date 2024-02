'Vítimas de feminicídio não possuem medida protetiva', destaca delegada

A delegada titular da Mulher de Campo Grande, Elaine Benicasa, participou nesta sexta-feira (16) do Jornal CBN CG. Durante a entrevista a delegada repercutiu os números da violência contra a mulher no estado.

Entre as informações comum nos casos de feminicídio, a delegada frisou a falta de registro anterior de violência.

“É muito comum nos casos de feminicídios consumados e tentados também, e isso não é um privilégio de MS, mas de todo o país, as vítimas mortas por feminicídios elas não possuem medida protetiva, nem registro de boletim de ocorrência. Quase que 90% dos casos não temos a constatação de boletim de ocorrência”.

De acordo com a delegada, isso dificulta a proteção à mulher. Conforme os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, só este ano, foram registrados 4 feminicídios em Mato Grosso do Sul, todos no interior do estado.

No ano passado, os crimes consumados - por companheiros ou ex - contra mulher alcançou a marca de 30 mortes. 73% dos feminicídios, em 2023, ocorreram no interior. Só este ano, os casos de violência doméstica já alcançaram as 2.474 ocorrrências.

Nos últimos dias de folia do Carnaval 2024, a Benicasa ressaltou a atenção das mulheres contra a importunação sexual. E destacou que esta conduta deve ser combatida e registrada na delegacia durante todo o ano. Acompanhe a entrevista completa.