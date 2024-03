Viveiro vai cultivar mais de 80 mil mudas de árvores nativas por ano

Em celebração ao Dia Mundial da Água, o viveiro de mudas Isaac de Oliveira, mantido pelas concessionárias Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal, foi ampliado e passará a produzir 80 mil mudas de árvores nativas do cerrado por ano. A reinauguração do espaço foi realizada nesta sexta-feira (22), na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles.

Criado em 2010, para a restauração e preservação das Áreas de Proteção Ambiental dos córregos Guariroba e Lageado, desde o fechamento da Parceria Público-Privada (PPP) da Ambiental MS Pantanal com o Governo do Estado, o viveiro também destina mudas ao interior de Mato Grosso do Sul, uma contribuição que beneficia toda a população do Estado.

“As árvores estão totalmente ligadas à quantidade e a qualidade da água que nós temos no meio ambiente, por isso é muito importante a gente preservar o meio ambiente, as matas ciliares dos rios, porque assim a gente vai ter água em abundância de qualidade. Por isso, a preservação ambiental, o nosso viveiro, são muito importantes para o saneamento, para a Águas Guariroba e principalmente, para a população de Campo Grande”, pontuou o gerente de Meio Ambiente e Qualidade, Fernando Garayo.

Em 14 anos de existência, mais de 600 mil mudas foram produzidas e doadas pelo viveiro. Para atender a demanda na Capital e interior do estado, as concessionárias ampliaram em 245 metros quadrados a área total do espaço onde as mudas são produzidas. Com isso, a capacidade anual de produção sobe de 50 mil para 80 mil mudas.

“O reflorestamento garante a preservação e o retorno da água aos mananciais e nascentes. Hoje, nós realizamos o plantio em torno de nascentes, como na Área de Proteção Ambiental (APA) do Guariroba e do Lageado. Em parceria com os produtores rurais, fazemos a doação de mudas para o replantio em áreas degradadas para manter o fluxo da água nessas regiões e assim vamos construindo um futuro com água em abundância”, conclui o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.

As mudas produzidas no viveiro são todas de espécies nativas do cerrado, como por exemplo: Ipês, Baru, Jatobá, Ingá, entre outras. “Plantar árvores nativas adquire cada vez mais uma maior importância para o meio ambiente, pois além de preservar precisamos recuperar. E para essa recuperação de áreas próximas de nascentes e mananciais, termos a ampliação do nosso viveiro de mudas de árvores nativas será de fundamental importância”, completa o direto- presidente da Ambiental MS Pantanal, Paulo Antunes.