Vôlei de praia agita fim de semana em Campo Grande

As areias da Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande, recebem neste fim de semana duas competições de vôlei de praia: o Superpraia MS e a quinta etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia 2023. Ao todo, 39 duplas participam dos torneios, que começam nesta sexta-feira (24) e terminam no domingo (26). A entrada é gratuita.

O Superpraia MS reúne as melhores duplas do Ranking Estadual nas categorias sub-17 e sub-19. Participam atletas de oito municípios: Bela Vista, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

Os jogos começaram na manhã desta sexta-feira (24) e as finais estão previstas para as 16 horas. A premiação total é de R$ 5.350,00, que serão distribuídos para os três primeiros colocados em cada categoria e gênero.

No sábado (25) e domingo (26), é a vez dos atletas adultos entrarem em ação pela quinta etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia. No total, 16 duplas estão confirmadas. A fase classificatória acontecerá no sábado, e as semifinais e finais, no domingo pela manhã. A premiação total é de R$ 16.650,00, que serão distribuídos entre os quatro primeiros lugares de cada gênero.

*Com informações da Fundesporte