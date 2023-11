Vôlei de praia sul-mato-grossense encerra temporada com disputas acirradas

O calendário estadual de vôlei de praia de Mato Grosso do Sul foi encerrado no último fim de semana, com a disputa do Superpraia MS e da quinta e última etapa do Circuito Estadual. As competições foram realizadas na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande, e contaram com a participação de atletas de oito municípios do estado.

No Superpraia MS, que reuniu as melhores duplas do ranking estadual nas categorias sub-17 e sub-19, os resultados foram os seguintes:

- Feminino sub-17: Ana Sanches/Melissa Hoegem (Campo Grande)

- Masculino sub-17: Raphael Bispo/Gabriel Arguelho (Campo Grande)

- Feminino sub-19: Ana Galhardo/Melissa (Campo Grande)

- Masculino sub-19: Samuel Vezzu/Gabriel Santana (Dourados/Campo Grande)

Na quinta etapa do Circuito Estadual, que reuniu duplas adultas, os resultados foram os seguintes

- Feminino: Magda/Day (Bela Vista/Campo Grande)

- Masculino: Jhonatran/Marlon (Três Lagoas/Bela Vista)

A etapa final do Circuito Estadual também definiu os campeões gerais da competição, com a dupla Cadu/Anthony (Campo Grande/Bela Vista) conquistando o título.

*Com informações da Fundesporte