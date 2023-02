Volta às Aulas: Mais de 100 Mil alunos retornam das férias na rede municipal de ensino

Os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande retornam às aulas nesta quarta-feira (08), em 99 escolas e 106 Emeis. As ações para o retorno das aulas incluíram limpeza das unidades escolares, acolhida aos profissionais da educação, atualização pedagógica, entrega de mobiliário e de mais de 170 toneladas de alimentos para a merenda escolar.

Acompanhamos esse retorno da volta ás aulas na Escola Municipal Professor Arlindo Lima, os pais e responsáveis se mostram muito animados com a volta dessas crianças a escola. "É muito importante a volta às aulas, principalmente para os pequenos, que muitas vezes não temos com quem deixar, então a volta às aulas da um conforto a mais para os pais, então aguardamos asiosamente pela volta", Afirmou Camila Sis, Mãe do Ivan de 9 anos.

O retorno das crianças às escolas traz mais comodidade para os pais, que usam esse tempo livre, ocupado das crianças para fazerem tarefas domésticas e economicas "Com elas na escolas a gente tem mais um pouco de tempo, o periodo que eles estão na aula é o periodo que a gente usa pra fazer as tarefas domesticas, sair no centro, pagar alguma coisa, é esse o horário que a gente aproveita", declara Kleber Oliveira, 43, pai da Brenda de 11, e do Breno de 13.

Para a Vandelise, 54, que é empregada doméstica e avó da Maria Dolores de 6 anos, a volta às aulas traz um alivio "É uma benção ter ela de volta às aulas, porque se não ela tem que ficar comigo o dia todo no trabalho, e com a escola eu fico liberada pra trabalhar tranquila pelo menos esse meio periodo".

Kit Escolar

Em janeiro, também foram recebidas as remessas dos uniformes escolares, que serão entregues aos alunos a partir do primeiro dia de aula, conforme cronograma organizado pela direção de cada unidade escolar. Os uniformes de verão da Reme contam com camiseta regata, camiseta manga curta, bermuda, short-saia, meia, tênis, além de uma botina para a realização das atividades práticas dos alunos das escolas do campo. A previsão é de que esses kits sejam entregues hoje, 08, juntamente com o retorno escolar.

Merenda

Além dos uniformes, todas as unidades estão abastecidas com os produtos destinados à merenda, como as proteínas (frango e carne), arroz, feijão, leite em pó, macarrão e outros. Os hortifrútis são entregues semanalmente para garantir o frescor. Os produtos destinados aos alunos com algum tipo de restrição alimentar, como intolerância à lactose e doença celíaca, também já estão disponíveis.

Para garantir a eficiência no preparo da merenda escolar, foram entregues às unidades escolares novos enxovais de cozinha com panelas de pressão e caçarolas, além de fogões 4 e 6 bocas e jogos de talheres.