Volta de faixas de ICMS encarece as contas de energia elétrica

Com a volta das alíquotas de ICMS por faixa de consumo em Mato Grosso do Sul, entre 17% e 25%, consumidores residenciais das faixas a partir de 201 kWh já têm aumento no valor das contas. A presidente do Concen Rosemeire Costa explica que o estado passa por um processo de revisão tarifária, “o decreto estadual retoma as alíquotas por faixa de consumo que foi publicado no dia 29 de dezembro do ano passado e o que nós vamos experimentar com o decreto editado pelo Governo do Estado é quem consome mais vai pagar mais,” esclarece Rosemeire.

Para consumidores de até 50kwh segue a isenção, não houve impacto entre 100 e 200 kWh, que fazem parte da tarifa social, mas a partir de 201 kWh as faturas já deverão apresentar aumento. De acordo com a presidente do Concen para um cliente de 300 kWh, por exemplo, o aumento é de R$11,50 e para um cliente de 600 kWh um aumento de R$ 66,00. “No dia 02 de fevereiro haverá audiência pública da Agência Nacional de Energia Elétrica em Campo Grande para ouvir o consumidor ainda sem local definido,” finaliza Rosemeire.