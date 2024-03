Volta-se contra o criador

Por essa o ex-governador André Puccinelli não esperava. Ele foi surpreendido com a renúncia do seu pupilo, Ulisses Rocha, da presidência do MDB de Campo Grande para se unir à senadora Tereza Cristina, chefona do PP em Mato Grosso do Sul. Ulisses nem bem entregou a chave do comando do MDB, já foi nomeado e empossado no cargo de secretário municipal adjunto de Governo da prefeita Adriane Lopes (PP). Ele ficará na sombra do Marco Aurélio Santullo, titular da Secretaria de Governo, e homem de confiança da Tereza Cristina.

A alegação de Ulisses, em conversa com André, para deixar o MDB é a chance de se eleger deputado estadual pelo PP. Ulisses teria dito que dentro do MDB teria muita dificuldade de conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa pela concorrência ser grande. Lá tem Márcio Fernandes, Júnior Mochi e Renato Câmara com base eleitoral consolidada. Já no PP, Tereza Cristina prometeu abrir caminho para ganhar uma cadeira de deputado.

Isso mexeu com Ulisses. Seria a realização de um sonho ser deputado estadual. André ouviu os argumentos do seu então pupilo e lhe desejou sorte lá no PP. De amigo e parceiro político, Ulisses se tornará adversário de André e dos deputados estaduais do partido com quem convivia muito bem. Como secretário adjunto de Governo, Ulisses espera ganhar mais visibilidade para formar uma base político-eleitoral até 2026.

Ulisses deve ter avaliado o risco da aposta, pois na eventualidade de Adriane não ser reeleita, todo o plano pode naufragar depois das eleições de outubro.

Ulisses deixou o MDB sem comando a oito meses das eleições municipais. Ele seria um dos responsáveis pela formação da chapa de vereadores e da discussão com a cúpula regional sobre o rumo do partido na disputa pela prefeitura.

A ideia do presidente regional do MDB, ex-senador Waldemir Moka, é eleger ainda este mês o novo presidente. E um dos nomes colocados em discussão é do vereador Jamal Salém pela sua ligação com André Puccinelli. Jamal declarou estar pronto para o desafio se o seu nome for consenso.

