Voltado a produção audiovisual independente nacional, Mostra Sesc de Cinema entra em sua VI edição

Uma das principais iniciativas de incentivo ao cinema independente no Brasil, a Mostra Sesc de Cinema (MSDC) está com inscrições abertas para sua 6ª edição, de forma digital e gratuita. Podem ser inscritas obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2021, nas categorias curtas, médias e longas-metragens. A lista das produções selecionadas será divulgada em agosto e as exibições ocorrerão entre outubro e dezembro de 2023.

"A edição passada da Mostra recebeu mais de 1600 obras e para este ano nossa expectativa é otimista, pois acreditamos que a nova onda criativa no meio cultural possa se refletir na Mostra Sesc", destaca Janaina Cunha, diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc.

Podem ser inscritos filmes de 23 estados e do Distrito Federal, que serão avaliados por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados. Além das seleções estaduais, 24 filmes comporão a mostra nacional e haverá uma curadoria especial para eleger outras dez produções infantojuvenis. O Panorama Regional e os Panoramas Estaduais voltarão a ser exibidos de forma presencial na VI edição da MSDC

O circuito contará ainda com ações formativas como cursos, oficinas e workshops sobre os diversos assuntos ligados ao audiovisual.

As inscrições vão até dia 20 de abril, e podem ser feitas pelo site. A premiação é de 2.500 para curtas, R$ 3.500 para médias e R$ 5.000 para longas metragens. O resultado será divulgado no dia 31 de agosto. E a exibição dos produções selecionadas devem ocorrer de primeiro de outubro a 17 de dezembro de 2023. Vale lembrar que as inscrições são gratuitas, mais informações no edital da mostra.