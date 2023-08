Volume das exportações de carne recua no mês de julho

O volume de carne bovina exportado pelo Brasil recuou em julho, depois de registrar, no primeiro semestre, o segundo melhor desempenho da história para o período.

No último mês, os embarques somaram 160,80 mil toneladas, 16,57% inferiores aos de junho/23 e 3,88% menores que os de julho/22, de acordo com dados da Secretária de Comércio Exterior (Secex) compilados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Trata-se, também, do menor volume escoado pelo país em um mês de julho desde 2019

Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) ressaltam que esse cenário foi observado mesmo diante da queda nos preços pagos pela proteína nacional – em julho, o valor médio da carne exportada (us$ 4.740,31) Foi o menor desde março de 2021 e ficou 6,21% abaixo do de junho/23 e expressivos 27,62% inferior ao de julho/22.

Segundo pesquisadores, os números mais negativos no âmbito internacional são justificados pelo momento atual da economia mundial, com inflação em alta, taxa de juros em elevação e aumento da produção de alimentos em alguns países.

*Com informação Cepea