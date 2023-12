Voucher Desenvolvedor de Sistemas qualifica jovens em MS

Com 16 meses de duração, curso de desenvolver de sistemas será oferecido pelo Senac em 5 municípios de Mato Grosso do Sul. Ao todos são 540 vagas, 400 vagas para estudantes da Rede Estadual de Ensino, que estejam no mínimo no 2º ano do Ensino Médio e 150 para o público em geral.

De acordo com Jordana Duenha, diretora de educação profissional do Senac MS, as inscrições para o processo seletivo estão abertas até janeiro.



"Esta é uma oportunidade de para quem está ingressando no mercado de trabalho numa área que tem uma grande demanda. As inscrições estão abertas de 21 de novembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024".

Para participar da seleção os interessados devem se inscrever no pelo site da organizadora do processo seletivo. A prova de classificatória será realizada no dia 28 de janeiro. Acompanhe a entrevista completa.