Mais de 500 pessoas recebem capacitação gratuita em MS

Qualificação profissional e acesso ao emprego. Com este objetivo, o “Voucher Desenvolvedor” vai oferecer curso técnico de Tecnologia da Informação gratuito para 400 estudantes da Rede Estadual de Ensino e 140 profissionais que desejam atuar no setor. O programa foi lançado oficialmente pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (25) na sede do Senac Hub Academy, em Campo Grande, com a presença de autoridades.

O Voucher Desenvolvedor oferecerá 400 vagas para estudantes da Rede Estadual de Ensino, que estejam no mínimo no 2º ano do Ensino Médio, e mais 140 para público em geral (total de 540 vagas). As ofertas são para as unidades do Senac no Estado, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Continue Lendo...

Pronunciamento do governador do Estado, Eduardo Riedel

"Nós identificamos uma demanda na área da Tecnologia da Informação, por parte das empresas e do mercado é preciso de profissionais capacitados. Mato Grosso do Sul tem uma atividade econômica importante nesse segmento. São mais de 80 empresas que demandaram esse tipo de profissional e nós fizemos uma parceria aqui com o sistema Fecomércio, especificamente com o Senac, para que a gente pudesse formar desenvolvedores", diz o governador do estado, Eduardo Riedel, sobre a criação do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 21 de novembro foram abertas as inscrições para o público interessado e se encerraram no dia 19 de janeiro de 2024. O total de inscritos foi 2.445, sendo alunos da rede (1.311) e público em geral (1.134).

Secretário Bruno Bastosm explicando sobre o "Voucher Desenvolvedor"

"São mais de dois mil candidatos, ainda vai ter uma prova objetiva no domingo (28), depois uma análise documental, depois aquela prática vivencial e os alunos começam as aulas em março. Se, por ventura, não for atingido o mínimo de alunos que passem na prova, aí sim faremos uma nova seleção. Mas, por enquanto, serão esses 540, aí a gente vai estudar os resultados como é que foi esse programa, para ver se repete ou se faz uma outra modelagem", afirma o secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Bruno Bastos, sobre o cronograma do programa nos próximos dias.

Com início em março, o curso terá duração total de um ano e seis meses, mas, é possível que após os seis primeiros meses de capacitação, esses alunos já possam integrar empresas da área e atuarem como estagiários. O empresário da área de tecnologia e desenvolvimento de sistemas, Jefferson Moreira, fala sobre a demanda no mercado de trabalho.

Empresário da área de TI em Campo grande, Jefferson Moreira

"Há a falta mão de obra e existe uma grande demanda. Hoje todas as empresas utilizam a tecnologia, seja uma empresa comum ou nã. Então a gente tem visto e acompanhado pequenos empresários com profissionais recém contratados ou recém formados sendo contratados e impactando já o empreendimento. O cenário que vai acontecer com esses jovens que vão sair dessa formação é a empregabilidade. Eles já saem empregados, alguns inclusive, talvez não só empregados, mas começam a empreender e fazer seus próprios negócios, o que também é uma vertente bem bacana", explica o empresário.

O valor do convênio com o Senac prevê um investimento total de R$ 2,6 milhões para realização de eventos para a formalização de parcerias, divulgação do projeto, desenvolvimento do curso e aplicação das 17 turmas de 1.200 horas. O curso terá duração de 16 meses.

Os cursos serão oferecidos gratuitamente para os 540 matriculados, que se formarão como técnicos em desenvolvimento de sistemas e software. O objetivo é suprir esta alta demanda existente no Estado neste mercado de Tecnologia da Informação, que oferece bons salários iniciais.