Voucher Transportador: confira a primeira chamada

A primeira chamada do programa “Voucher Transportador” foi divulgada nesta terça-feira (29) pelo Governo do Estado. Agora, convocados terão que apresentar os documentos conforme prazo e local previstos no edital.

São 660 vagas abertas para profissionais que desejam passar por qualificação na função de motorista de carga e ônibus e ainda ter a oportunidade incluir as letras “D” e “E” na habilitação com custo zero.

Em parceria com o Sest Senat, são 410 candidatos classificados para Campo Grande, 100 a Três Lagoas, 40 em Dourados, 50 para Ribas do Rio Pardo, além de Corumbá (20), Chapadão (20) e São Gabriel do Oeste (20).

Continue Lendo...

O objetivo desta iniciativa é atender o setor de transportes, que tem vagas disponíveis para motoristas, no entanto não consegue preencher as funções por falta de qualificação dos profissionais. Com este apoio o Governo movimenta a economia, gera empregos e aumenta a renda da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Governo do Estado também publicou uma resolução que apresenta os critérios usados para seleção dos candidatos e regras do certame. Em sua primeira edição, o Voucher Transportador recebeu 7.339 inscrições.

Arquivos

Convocados da 1ª Chamada

Critérios de seleção

Edital

*Com informações do Governo do Estado