Com cerca de 300 arquitetos, Club Design fomenta economia criativa em MS

Nesta sexta-feira (31), dentro do Jornal CBN CG, o colunista José Marques bateu um papo sobre arquitetura e economia criativa com o presidente do Club Design de Mato Grosso do Sul, Adilson Puertes. Durante a conversa, Puertes falou sobre o movimento que reúne cerca de 300 profissionais da arquitetura, decoração e paisagismo no estado.

No último dia 23 de maio, foi realizada a entrega do terceiro Yearbook – o melhor da arquitetura e do design do MS. A premiação reuniu profissionais, empresários do segmento e autoridades, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Acompanhe.