VW celebra 70 anos de história

O CBN Motors deste sábado (08) foi recheado de emoção em comemoração aos 70 anos da Volkswagen(VW) no Brasil. Para celebrar a data, o colunista Paulo Cruz recebeu uma turma apaixonada por carros antigos, que contaram muitas histórias a bordo de automóveis da marca.

No estúdio, estavam presentes os convidados Itacir Bonetto, Adriano Sans, Kassandra Creto e Cristiano Cronco. Na última última segunda-feira (03), foi realizada a festa dos 70 anos no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Por lá, além da nostalgia das últimas sete décadas, a VW apresentou novidades como os elétricos SUV ID.4 e monovolume ID. Buzz, modelo inspirado no furgão Kombi original.